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Середня ціна на квартири в
новобудовах Києва в лютому...

Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:44

Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому 2020 року склала 27 977 грн./кв.м.

Дивися повний текст Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому 2020 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:44

Вся эта статистика до одного места, ибо она подходит для той категории людей, кому абы купить и не важно где. Все становится веселей, когда поиск проходит по определенным категориям и локациям.)
Delta7
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