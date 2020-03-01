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Витрати українців та
німців на їжу (інфографіка)

Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:16

Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний німець витрачає на продукти харчування не менше 200 євро на місяць, українець - 3,9 тис. грн (140 євро).

Дивися повний текст Витрати українців та німців на їжу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17

Не знаю от куда эта ахинея. Но судя по видио от блогеров с ценниками там на продукты то у нас все немного дороже и это при условии плохого качества. А если учесть что там заплаты выше то в Украине полная опа.
izmalkov_vladimir
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