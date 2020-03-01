Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

Додано: Пон 09 бер, 2020 18:38

izmalkov_vladimir именно такая цифра у нас по расходам на питание в Берлине. так что цифра реальная.

овощи и фрукты в Германии в разы дороже, чем в Украине. мясо тоже ощутимо дороже. молочка примерно по той же цене. хлеб очень дорогой. алкоголь дорогой, кроме пива разве что (но я не употребляю алкоголь, поэтому никогда не было цели сравнивать эту категорию)

базовые продукты типа муки, сахара, овсянки - примерно украинские цены.

в принципе, я не могу назвать ничего из продуктов питания, что в Германии было бы дешевле, чем в Украине (кроме, естественно, тех продуктов, которые в Украину импортируются из Европы: испанская клубника или малина посреди зимы; арбузы-дыни в зимнее время; немецкий шоколад). есть категории товаров, которые по той же цене, что в Украине, но не дешевле.

что касается бытовой химии типа зубной пасты или стирального порошка, то в Германии бытовая химия в основном дешевле, чем в Украине, но это ведь не относится к продуктам питания. поэтому статья вполне справедлива.