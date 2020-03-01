Середньостатистичний німець витрачає на продукти харчування не менше 200 євро на місяць, українець - 3,9 тис. грн (140 євро).
Дивися повний текст Витрати українців та німців на їжу (інфографіка).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:16
Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати українців та німців на їжу (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17
Не знаю от куда эта ахинея. Но судя по видио от блогеров с ценниками там на продукты то у нас все немного дороже и это при условии плохого качества. А если учесть что там заплаты выше то в Украине полная опа.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:38
izmalkov_vladimir именно такая цифра у нас по расходам на питание в Берлине. так что цифра реальная.
овощи и фрукты в Германии в разы дороже, чем в Украине. мясо тоже ощутимо дороже. молочка примерно по той же цене. хлеб очень дорогой. алкоголь дорогой, кроме пива разве что (но я не употребляю алкоголь, поэтому никогда не было цели сравнивать эту категорию)
базовые продукты типа муки, сахара, овсянки - примерно украинские цены.
в принципе, я не могу назвать ничего из продуктов питания, что в Германии было бы дешевле, чем в Украине (кроме, естественно, тех продуктов, которые в Украину импортируются из Европы: испанская клубника или малина посреди зимы; арбузы-дыни в зимнее время; немецкий шоколад). есть категории товаров, которые по той же цене, что в Украине, но не дешевле.
что касается бытовой химии типа зубной пасты или стирального порошка, то в Германии бытовая химия в основном дешевле, чем в Украине, но это ведь не относится к продуктам питания. поэтому статья вполне справедлива.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02
Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
Т.е. если откинуть разницу "на алкоголь" (-45 евро), а я не считаю это продуктом, в том смысле, какой вкладывается, то можно считать, что украинец и немец тратят на питание почти одинаковую сумму. Качество (!) и количество (!) этого самого питания сейчас не обсуждаем. Ну что же - поздравляю, мы уже почти в Европе
Осталось сравнить процент этих расходов от ЗП. Боюсь, что здесь всё будет оооочень печально для нас.
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