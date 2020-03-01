Середньостатистичний німець витрачає на продукти харчування не менше 200 євро на місяць, українець - 3,9 тис. грн (140 євро).
Дивися повний текст Витрати українців та німців на їжу (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:16
Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати українців та німців на їжу (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17
Не знаю от куда эта ахинея. Но судя по видио от блогеров с ценниками там на продукты то у нас все немного дороже и это при условии плохого качества. А если учесть что там заплаты выше то в Украине полная опа.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:38
izmalkov_vladimir именно такая цифра у нас по расходам на питание в Берлине. так что цифра реальная.
овощи и фрукты в Германии в разы дороже, чем в Украине. мясо тоже ощутимо дороже. молочка примерно по той же цене. хлеб очень дорогой. алкоголь дорогой, кроме пива разве что (но я не употребляю алкоголь, поэтому никогда не было цели сравнивать эту категорию)
базовые продукты типа муки, сахара, овсянки - примерно украинские цены.
в принципе, я не могу назвать ничего из продуктов питания, что в Германии было бы дешевле, чем в Украине (кроме, естественно, тех продуктов, которые в Украину импортируются из Европы: испанская клубника или малина посреди зимы; арбузы-дыни в зимнее время; немецкий шоколад). есть категории товаров, которые по той же цене, что в Украине, но не дешевле.
что касается бытовой химии типа зубной пасты или стирального порошка, то в Германии бытовая химия в основном дешевле, чем в Украине, но это ведь не относится к продуктам питания. поэтому статья вполне справедлива.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02
Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
Т.е. если откинуть разницу "на алкоголь" (-45 евро), а я не считаю это продуктом, в том смысле, какой вкладывается, то можно считать, что украинец и немец тратят на питание почти одинаковую сумму. Качество (!) и количество (!) этого самого питания сейчас не обсуждаем. Ну что же - поздравляю, мы уже почти в Европе
Осталось сравнить процент этих расходов от ЗП. Боюсь, что здесь всё будет оооочень печально для нас.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:22
@KML - согласен, по материалу статьи - тоже ок, поскольку может быть фактор предпочтений.
Мне кажется, что мы в Германии (Дюссельдорф) тратим на еду меньше, чем в Украине. Стандартная закупка на неделю 50-60 евро в зависимости от того попадает ли в кошелку стиральный порошок и ещё какая-то химия. С другой стороны, в Киеве по курсу 8 закупались на 800-1000 грн/нед.
Но важно понимать, что в Дюсе мы покупаем в дискаунтёрах типа Лидла, Алди и Нетто - они по уровню обслюживания и багатству ассортимента значимо беднее киевских Сильпо не говоря про Мегамаркеты и т.п. Т.е. на сумме покупки сказывается полное отсутствие ассортимента. Одновременно, когда в Киеве сейчас бываем - покупается масса местных "вкусняшек" и сложно взвесить эти вводные.
Про качество продуктов аналогично. В Германии оно - "ок". У дискаунтёров за счет оборота и ограниченнго ассортимента все всегда свежее (это огромный +), но по качеству -так себе, на отраву скорее всего не нарвёшься.
В Киеве же - еда намного вкуснее, выбор багаче, но запросто можно купить какого-то просроченого или переклееного яду.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11
Вывод.В Украине делать нечего. Понятно шо и немцы никого не ждут, но по мимо Германии есть достаточно комфортных стран. Жить в стране идиотов, воров и жлобского менталитета, молодежь В Украине как-то не очень хочет. Власть на приколе. Народ на чемоданах.
Додано: Вів 10 бер, 2020 06:42
7 евро на рыбу.... В месяц.. Очень страшно, мы не знаем, что это такое.. очень страшно.
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:34
Фуфло полное. 3.9*3=11,7. Прибавьте коммуналку, транспорт связь, бытовую химию, да в большинстве регионов, в маленьких городах люди столько просто не зарабатывают. У меня семья из трёх человек, сын есть за двоих, тратим 6000 грн. чисто на продукты и спиртное. Правда из спиртного покупаем только пиво. Бегаем по акциям, да по точкам где дешевле, в прочем как и все в нашем нищем городе. При этом мы в общем хорошо питаемся, едим много мяса, но деликатесов конечно же в рационе нет. В Германии можно и на 100 евро прожить и не голодать, только оно им не надо, заработки позволяют не сильно экономить.
Востаннє редагувалось Попаданец в Вів 10 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:49
Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
Что вам страшно, пошли купили молодой хек за 62 грн кг. Если жена умеет готовить очень даже не плохо. Я когда в моря ходил, то при изобилии другой "породистой" рыбы, его тоже с удовольствием ели. Главное что-бы повар хороший был. У нас один так минтай хорошо готовил, что мы другую и есть не хотели.
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, safonovstanislav і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|