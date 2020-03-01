RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Витрати українців та
німців на їжу (інфографіка)

Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:16

Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний німець витрачає на продукти харчування не менше 200 євро на місяць, українець - 3,9 тис. грн (140 євро).

Дивися повний текст Витрати українців та німців на їжу (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93925
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:17

Не знаю от куда эта ахинея. Но судя по видио от блогеров с ценниками там на продукты то у нас все немного дороже и это при условии плохого качества. А если учесть что там заплаты выше то в Украине полная опа.
izmalkov_vladimir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 02.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:38

izmalkov_vladimir именно такая цифра у нас по расходам на питание в Берлине. так что цифра реальная.
овощи и фрукты в Германии в разы дороже, чем в Украине. мясо тоже ощутимо дороже. молочка примерно по той же цене. хлеб очень дорогой. алкоголь дорогой, кроме пива разве что (но я не употребляю алкоголь, поэтому никогда не было цели сравнивать эту категорию)
базовые продукты типа муки, сахара, овсянки - примерно украинские цены.
в принципе, я не могу назвать ничего из продуктов питания, что в Германии было бы дешевле, чем в Украине (кроме, естественно, тех продуктов, которые в Украину импортируются из Европы: испанская клубника или малина посреди зимы; арбузы-дыни в зимнее время; немецкий шоколад). есть категории товаров, которые по той же цене, что в Украине, но не дешевле.
что касается бытовой химии типа зубной пасты или стирального порошка, то в Германии бытовая химия в основном дешевле, чем в Украине, но это ведь не относится к продуктам питания. поэтому статья вполне справедлива.
KML
 
Повідомлень: 74
З нами з: 16.04.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02

Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

Т.е. если откинуть разницу "на алкоголь" (-45 евро), а я не считаю это продуктом, в том смысле, какой вкладывается, то можно считать, что украинец и немец тратят на питание почти одинаковую сумму. Качество (!) и количество (!) этого самого питания сейчас не обсуждаем. Ну что же - поздравляю, мы уже почти в Европе ;)
Осталось сравнить процент этих расходов от ЗП. Боюсь, что здесь всё будет оооочень печально для нас. :(
LutsMan
 
Повідомлень: 791
З нами з: 10.06.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:22

@KML - согласен, по материалу статьи - тоже ок, поскольку может быть фактор предпочтений.

Мне кажется, что мы в Германии (Дюссельдорф) тратим на еду меньше, чем в Украине. Стандартная закупка на неделю 50-60 евро в зависимости от того попадает ли в кошелку стиральный порошок и ещё какая-то химия. С другой стороны, в Киеве по курсу 8 закупались на 800-1000 грн/нед.

Но важно понимать, что в Дюсе мы покупаем в дискаунтёрах типа Лидла, Алди и Нетто - они по уровню обслюживания и багатству ассортимента значимо беднее киевских Сильпо не говоря про Мегамаркеты и т.п. Т.е. на сумме покупки сказывается полное отсутствие ассортимента. Одновременно, когда в Киеве сейчас бываем - покупается масса местных "вкусняшек" и сложно взвесить эти вводные.

Про качество продуктов аналогично. В Германии оно - "ок". У дискаунтёров за счет оборота и ограниченнго ассортимента все всегда свежее (это огромный +), но по качеству -так себе, на отраву скорее всего не нарвёшься.

В Киеве же - еда намного вкуснее, выбор багаче, но запросто можно купить какого-то просроченого или переклееного яду.
iskyr
 
Повідомлень: 162
З нами з: 22.01.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11

Вывод.В Украине делать нечего. Понятно шо и немцы никого не ждут, но по мимо Германии есть достаточно комфортных стран. Жить в стране идиотов, воров и жлобского менталитета, молодежь В Украине как-то не очень хочет. Власть на приколе. Народ на чемоданах.
wishot13
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:42

7 евро на рыбу.... В месяц.. Очень страшно, мы не знаем, что это такое.. очень страшно.
kramwerkk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:34

Фуфло полное. 3.9*3=11,7. Прибавьте коммуналку, транспорт связь, бытовую химию, да в большинстве регионов, в маленьких городах люди столько просто не зарабатывают. У меня семья из трёх человек, сын есть за двоих, тратим 6000 грн. чисто на продукты и спиртное. Правда из спиртного покупаем только пиво. Бегаем по акциям, да по точкам где дешевле, в прочем как и все в нашем нищем городе. При этом мы в общем хорошо питаемся, едим много мяса, но деликатесов конечно же в рационе нет. В Германии можно и на 100 евро прожить и не голодать, только оно им не надо, заработки позволяют не сильно экономить.
Востаннє редагувалось Попаданец в Вів 10 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 1 раз.
Попаданец
 
Повідомлень: 854
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:49

Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

  kramwerkk написав:7 евро на рыбу.... В месяц.. Очень страшно, мы не знаем, что это такое.. очень страшно.

Что вам страшно, пошли купили молодой хек за 62 грн кг. Если жена умеет готовить очень даже не плохо. Я когда в моря ходил, то при изобилии другой "породистой" рыбы, его тоже с удовольствием ели. Главное что-бы повар хороший был. У нас один так минтай хорошо готовил, что мы другую и есть не хотели.
Попаданец
 
Повідомлень: 854
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, safonovstanislav і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця)
R2 » Пон 09 бер, 2020 09:56
4 217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 07:22
abdurahmannn
Скільки українців працюють офіційно
R2 » Нед 08 бер, 2020 19:00
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 16:53
civ
Довіра українців до ринку землі падає - дослідження 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 01 бер, 2020 20:50
37 1982
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 02:03
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82552)
10.03.2020 08:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.