Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

Додано: Вів 10 бер, 2020 11:07

Был в Берлине в прошлом году. Полагаю, что цены там немного ниже, чем в Западной части страны. Но всё же можно сделать выводы.

Закупали продукты в АЛДИ и небольших маркетах типа наших форы, атб, наш край и тд. В целом средняя цена на продукты конечно выше - это касается всех груп товаров. Особенно на сезонные фрукты (в среднем в 2 раза дороже чем у нас). Но есть одно большое "НО". Это скидки и акции. На каждую группу товаров всегда есть скидка. И тогда цены выходят ниже наших. Причем если это молоко - то из 10-15 торговых марок, скидки будут на 3-4. Тоже самое на хлеб. То же на сыр. То же на мясопродукты (сосиски, колбаса, балыки). И скидки там настоящие, а не как у нас. И срок годности не завтра заканчивается, как в нашем АТБ, а минимум еще неделя. Попробую вспомнить цены акционных продуктов, которые я покупал. Цены я пересчитывал по курсу евро, который был на тот момент (около 28грн).

Воду минералку - 1,5л на наши деньги выходило 8-9грн. Сосиски на наши деньги - 15О-170 грн за кило. (содержание мяса - минимум 91 процент, а не 60 как в наших). Сыр 160-180 за кило. Мясо типа Хамона - около 250 грн за кило (у нас варёнку по такой цене продают))). Сок - 23-25 грн (за 1л, а не 0,95л). Шоколад типа Ритер-Спорт - 27-28грн за 100г, а не 85-90г как у нас. Хлеб - 0,5кг - 16грн, по вкусу как наш оксамитовий. Молоко - 15грн за 1л. Бананы одинаково стоили - по 30грн тогда. Яблоки - по 35-50грн (у нас тогда минимум 20 в АтБ, в сильпо по 26-27 были). Всякие конфетки медведики, чипсы Принглс, гранола сладкая - всё дешевле чем у нас. Повторяю, все эти цены - на акционный товар. Который есть всегда, и выбор акций большой по всем продуктам.

То есть если у вас бюджет ограничен, и перед вами стоит цель купить качественной еды недорого - у вас получится. Алкоголь не употребляю. не брал. Приблизительно такая же ситуация с одеждой. Особенно в сетях H&M и C&A. Акционные футболки по 50грн, джинсы по 200-250грн и тд.

Поэтому с учетом их доходов - у них ультранизкие цены на жизнь.