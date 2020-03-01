RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Витрати українців та
німців на їжу (інфографіка)

Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:13

Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)

  Son of Sun написав:Вы выбирали самую дешевую еду, но она далеко не качественная.

Если в Украине взять качественную еду для сравнения то вообще космос получится.
tigr-uu
 
Повідомлень: 700
З нами з: 05.02.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:19

Son of Sun

Нет желания с вами спорить. Вы можете зайти например в АЛДИ в MALL of Berlin и сделать фото молочной полки в доказательство отсутствия 10 торговых марок молока, и отсутствия таких цен. И выложить сюда. У меня нет такой возможности сейчас, к сожалению))) Могу только сказать, что в Форе, которая под моим домом - молока - минимум 6-7 производителей, плюс отдельно разделение каждого по жирности. То есть порядка 20 позиций. Мясо я написал "типа" Хамон. Я не знаю как это правильно называется. Нарезка в 150г. - 1,4 евро стоило. В нашем сильпо - 100г такого стоит - 2евро.
ALexxxS
 
Повідомлень: 823
З нами з: 23.04.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:29

Да и не все там тратятся на еду, у нас почти все.
tigr-uu
 
Повідомлень: 700
З нами з: 05.02.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця)
R2 » Пон 09 бер, 2020 09:56
4 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 07:22
abdurahmannn
Скільки українців працюють офіційно
R2 » Нед 08 бер, 2020 19:00
2 182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 16:53
civ
Довіра українців до ринку землі падає - дослідження 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 01 бер, 2020 20:50
37 1992
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 02:03
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.