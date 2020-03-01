Если в Украине взять качественную еду для сравнения то вообще космос получится.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:13
Re: Витрати українців та німців на їжу (інфографіка)
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:19
Son of Sun
Нет желания с вами спорить. Вы можете зайти например в АЛДИ в MALL of Berlin и сделать фото молочной полки в доказательство отсутствия 10 торговых марок молока, и отсутствия таких цен. И выложить сюда. У меня нет такой возможности сейчас, к сожалению))) Могу только сказать, что в Форе, которая под моим домом - молока - минимум 6-7 производителей, плюс отдельно разделение каждого по жирности. То есть порядка 20 позиций. Мясо я написал "типа" Хамон. Я не знаю как это правильно называется. Нарезка в 150г. - 1,4 евро стоило. В нашем сильпо - 100г такого стоит - 2евро.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:48
Разных видов молока может быть и 15 видов (а если брать миндальное и пр. ересь, то еще больше), но производителей не так и много. По Берлину: 4-5. Вы же по картинке ориентируетесь, а не читали, где произведено.
То, что вы подразумевали под хамоном, есть мясо, с большей долей влаги и консервантов. Оно стоит 10-12 евро за кг. С таким успехом под хамоном можно и сырое мясо подразумевать.
И у меня нет желания спорить с человеком, подменяющим понятия.
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