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Щомісяця туристична галузь
втрачає $47 млрд через...

Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:54

Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через...

Пропонуємо до обговорення:
Поширення коронавірусу COVID-19 призвело до найгіршої ситуації з початку 2000-х років в туріндустрії, повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через коронавірус - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:54

Увидим реальные цены на отдых!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57

Re: Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через...

Те отели, которые раньше нужно было бронировать минимум за 2 недели до заселения, сейчас можно бронировать в день заселения, ещё и скидки везде
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:55

  saweliy722 написав:Увидим реальные цены на отдых!!!

Ага, если раньше вы в Турции пили коньяк с водой, то теперь будете воду с коньяком.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:02

  safonovstanislav написав:Те отели, которые раньше нужно было бронировать минимум за 2 недели до заселения, сейчас можно бронировать в день заселения, ещё и скидки везде

Те отели которые осенью имели хорошие отзывы, зимой выставили низкий ценник и народ потом плевался, жрать было нечего.
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