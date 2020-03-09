Поширення коронавірусу COVID-19 призвело до найгіршої ситуації з початку 2000-х років в туріндустрії, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через коронавірус - Bloomberg.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:54
Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через коронавірус - Bloomberg.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57
Re: Щомісяця туристична галузь втрачає $47 млрд через...
Те отели, которые раньше нужно было бронировать минимум за 2 недели до заселения, сейчас можно бронировать в день заселения, ещё и скидки везде
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:55
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:02
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