Уряд оцінює видатки держави на закриття збиткових вугільних шахт та виплату соціальної допомоги безробітним шахтарям у 14-15 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Закриття збиткових держшахт коштуватиме до 15 млрд грн.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:07
Закриття збиткових держшахт коштуватиме до 15 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закриття збиткових держшахт коштуватиме до 15 млрд грн.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:08
"По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14-15 миллиардов гривен»"
"Украине подконтрольны сейчас только 11 государственных угледобывающих предприятий, которые объединяют 33 шахты. На них работает около 36 тысяч горняков"
Делим одну цифру на вторую: 15 000 000 000 / 36 000 = 416 667 грн каждому шахтёру.
Не многовато ?
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