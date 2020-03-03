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Закриття збиткових держшахт
коштуватиме до 15 млрд грн

Закриття збиткових держшахт коштуватиме до 15 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:07

Закриття збиткових держшахт коштуватиме до 15 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Уряд оцінює видатки держави на закриття збиткових вугільних шахт та виплату соціальної допомоги безробітним шахтарям у 14-15 мільярдів гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:08

"По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14-15 миллиардов гривен»"

"Украине подконтрольны сейчас только 11 государственных угледобывающих предприятий, которые объединяют 33 шахты. На них работает около 36 тысяч горняков"

Делим одну цифру на вторую: 15 000 000 000 / 36 000 = 416 667 грн каждому шахтёру.

Не многовато ?
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