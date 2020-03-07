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Темпи зростання ІТ-галузі в
Україні вп'ятеро вищі від...

Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:15

Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор "Microsoft Україна" Ян Пітер де Йонг заявив, що темп зростання індустрії в країні складає 25% щорічно на тлі 4-6% по світу

Дивися повний текст Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від світових.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:16

Это намёк, что IT скоро накроется медным тазом?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03

  Амвросий написав:Это намёк, что IT скоро накроется медным тазом?

С последними инициативами от правительства -- вполне может быть. Хотя скорее всего просто уйдет в тень.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:07

  Амвросий написав:Это намёк, что IT скоро накроется медным тазом?


Можливо, тому ІТ-індустрія в Україні — одна з найбільш прогресивних галузей, яка динамічно розвивається і гарантує зростання економіки не тільки в далекій перспективі, а й сьогодні. Темп зростання індустрії складає 25% щорічно на тлі 4-6% світових темпів. Завдяки таким показникам можна прогнозувати зростання інвестиційної привабливості країни


Л - логика. семьдесятьтрилогика.
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vitaliy_berdinskikh
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