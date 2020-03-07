Генеральний директор "Microsoft Україна" Ян Пітер де Йонг заявив, що темп зростання індустрії в країні складає 25% щорічно на тлі 4-6% по світу
Дивися повний текст Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від світових.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:15
Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від...
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Дивися повний текст Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від світових.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:07
Л - логика. семьдесятьтрилогика.
Mind the gap.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:08
Многие сетевые магазины электроники в чеках вместо проданного товара пишут проданную IT-услугу, тем самым уклоняясь от уплаты НДС. Таким балуются в АЛЛО и Comfy, и такими продажами они и увеличивают объём IT-услуг, хотя, по сути просто уклоняются от налогов. Украинское ноу-хау, деньги сворованы - население довольно, мол IT-отрасль вон как растёт!
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