Потенційні покупці хочуть заощадити, але так можна легко стати здобиччю шахраїв.
Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57
5 порад покупцям авто в салонах
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Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58
Жуть, автосалоны это зло, а их менеджеры приспешники сатаны :) Если клиент "недалекий" то кто ему доктор ?
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