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5 порад покупцям
авто в салонах

5 порад покупцям авто в салонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57

5 порад покупцям авто в салонах

Пропонуємо до обговорення:
Потенційні покупці хочуть заощадити, але так можна легко стати здобиччю шахраїв.

Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

Жуть, автосалоны это зло, а их менеджеры приспешники сатаны :) Если клиент "недалекий" то кто ему доктор ?
Igorten
 
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