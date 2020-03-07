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5 порад покупцям
авто в салонах

5 порад покупцям авто в салонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57

5 порад покупцям авто в салонах

Пропонуємо до обговорення:
Потенційні покупці хочуть заощадити, але так можна легко стати здобиччю шахраїв.

Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

Жуть, автосалоны это зло, а их менеджеры приспешники сатаны :) Если клиент "недалекий" то кто ему доктор ?
Igorten
 
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Один совет посетителям. Подождите пол года после дефолта купите дешевле)
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06

Re: 5 порад покупцям авто в салонах

  straponesa написав:после дефолта купите дешевле)

Чего вдруг ? Автосалоны уже давно научены курсовым качелям и заключают договора на покупку авто только в валюте. Более того, некоторые самые умные начали указывать не курс НБУ или курс Межбанка, а по курсу, "указанному на сайте нашего автосалона". Сами понимаете - тут вообще получается "поле чудес для буратин". :)
LutsMan
 
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