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5 порад покупцям
авто в салонах

5 порад покупцям авто в салонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57

5 порад покупцям авто в салонах

Пропонуємо до обговорення:
Потенційні покупці хочуть заощадити, але так можна легко стати здобиччю шахраїв.

Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

Жуть, автосалоны это зло, а их менеджеры приспешники сатаны :) Если клиент "недалекий" то кто ему доктор ?
Igorten
 
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Один совет посетителям. Подождите пол года после дефолта купите дешевле)
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06

Re: 5 порад покупцям авто в салонах

  straponesa написав:после дефолта купите дешевле)

Чего вдруг ? Автосалоны уже давно научены курсовым качелям и заключают договора на покупку авто только в валюте. Более того, некоторые самые умные начали указывать не курс НБУ или курс Межбанка, а по курсу, "указанному на сайте нашего автосалона". Сами понимаете - тут вообще получается "поле чудес для буратин". :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:37

Re: 5 порад покупцям авто в салонах

Что за бред? С каких это пор ДОГОВОР можно составлять в валюте? Ни один оф диллер не позволяет себе таких махинаций, это уголовно наказуемые действия. БОлее того, Вы, как покупатель, спокойно можете фиксировать цену в грн, даже в момент её заказа (иногда до 3 месяцев). При этом, когда курс ползёт вверх - выигрывает покупатель, а когда вниз - диллер. Случаев когда в начале года позаказывали авто, а потом их не хотели покупать, т.к. курс ушёл в низ - сотни.
ЦЕНУ (в грн онли) в договоре можно фиксировать, а можно и НЕ фиксировать - расчитать по курсу НБУ (либо привязанному к нему) на момент получения (или растаможки, или заезда в салон и т.п.) - по Вашему (покупателя) желанию и договорённости с диллером.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33

Re: 5 порад покупцям авто в салонах

  nikitash написав:Что за бред? С каких это пор ДОГОВОР можно составлять в валюте?

Понятное дело, что в Договоре платёжным средством будет указана гривна, но потом сноска на указанную мною формулировку - "по курсу указанному на сайте нашего автосалона". Лично видел такой Договор. Это была Шкода, если уж Вас интересует больше конкретики, но аналогичные формулировки у всех остальных дилеров.
В догоночку: https://az749841.vo.msecnd.net/sitesuku ... bdfa7b.pdf
Цитирую:
"Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу." Сайт указан: https://ru.skoda-auto.ua/owners/rate

PS: так кто бред написал ?
LutsMan
 
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