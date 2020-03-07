Потенційні покупці хочуть заощадити, але так можна легко стати здобиччю шахраїв.
Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57
5 порад покупцям авто в салонах
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Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58
Жуть, автосалоны это зло, а их менеджеры приспешники сатаны :) Если клиент "недалекий" то кто ему доктор ?
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:12
Один совет посетителям. Подождите пол года после дефолта купите дешевле)
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
Чего вдруг ? Автосалоны уже давно научены курсовым качелям и заключают договора на покупку авто только в валюте. Более того, некоторые самые умные начали указывать не курс НБУ или курс Межбанка, а по курсу, "указанному на сайте нашего автосалона". Сами понимаете - тут вообще получается "поле чудес для буратин".
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:37
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
Что за бред? С каких это пор ДОГОВОР можно составлять в валюте? Ни один оф диллер не позволяет себе таких махинаций, это уголовно наказуемые действия. БОлее того, Вы, как покупатель, спокойно можете фиксировать цену в грн, даже в момент её заказа (иногда до 3 месяцев). При этом, когда курс ползёт вверх - выигрывает покупатель, а когда вниз - диллер. Случаев когда в начале года позаказывали авто, а потом их не хотели покупать, т.к. курс ушёл в низ - сотни.
ЦЕНУ (в грн онли) в договоре можно фиксировать, а можно и НЕ фиксировать - расчитать по курсу НБУ (либо привязанному к нему) на момент получения (или растаможки, или заезда в салон и т.п.) - по Вашему (покупателя) желанию и договорённости с диллером.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
Понятное дело, что в Договоре платёжным средством будет указана гривна, но потом сноска на указанную мною формулировку - "по курсу указанному на сайте нашего автосалона". Лично видел такой Договор. Это была Шкода, если уж Вас интересует больше конкретики, но аналогичные формулировки у всех остальных дилеров.
В догоночку:
Цитирую:
"Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу." Сайт указан:
PS: так кто бред написал ?
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