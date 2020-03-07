Потенційні покупці хочуть заощадити, але так можна легко стати здобиччю шахраїв.
Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57
5 порад покупцям авто в салонах
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Дивися повний текст 5 порад покупцям авто в салонах.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58
Жуть, автосалоны это зло, а их менеджеры приспешники сатаны :) Если клиент "недалекий" то кто ему доктор ?
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:12
Один совет посетителям. Подождите пол года после дефолта купите дешевле)
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
Чего вдруг ? Автосалоны уже давно научены курсовым качелям и заключают договора на покупку авто только в валюте. Более того, некоторые самые умные начали указывать не курс НБУ или курс Межбанка, а по курсу, "указанному на сайте нашего автосалона". Сами понимаете - тут вообще получается "поле чудес для буратин".
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:37
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
Что за бред? С каких это пор ДОГОВОР можно составлять в валюте? Ни один оф диллер не позволяет себе таких махинаций, это уголовно наказуемые действия. БОлее того, Вы, как покупатель, спокойно можете фиксировать цену в грн, даже в момент её заказа (иногда до 3 месяцев). При этом, когда курс ползёт вверх - выигрывает покупатель, а когда вниз - диллер. Случаев когда в начале года позаказывали авто, а потом их не хотели покупать, т.к. курс ушёл в низ - сотни.
ЦЕНУ (в грн онли) в договоре можно фиксировать, а можно и НЕ фиксировать - расчитать по курсу НБУ (либо привязанному к нему) на момент получения (или растаможки, или заезда в салон и т.п.) - по Вашему (покупателя) желанию и договорённости с диллером.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
Понятное дело, что в Договоре платёжным средством будет указана гривна, но потом сноска на указанную мною формулировку - "по курсу указанному на сайте нашего автосалона". Лично видел такой Договор. Это была Шкода, если уж Вас интересует больше конкретики, но аналогичные формулировки у всех остальных дилеров.
В догоночку:
Цитирую:
"Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу." Сайт указан:
PS: так кто бред написал ?
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:22
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
)) Вопрос был про договор. В котором, повторяю - Только гривня. И салоны (особенно сейчас) спокойно фиксируют цену в именно договорах и в именно гривнах. А то, что на сайте цены показываются - так это "для справки". Так и было всегда (ок, не всегда - где-то с 2005г). Или Вы покупаете авто по цене на сайте? Серьёзно? Зря, очень зря. Поторгуйтесь, рекомендую )))
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:30
Re: 5 порад покупцям авто в салонах
"Лично видел такой Договор", в студию плиз, если было. Это отличный повод "наказать" "национального" производителя.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:13
Никого "наказывать" не собираюсь, автомобиль куплен, отлично бегает, ещё на официальной гарантии.
Если Вам мало самого факта существования сайта, на котором дилер рисует курс, по которому "для справки" можно посчитать стоимость автомобиля, то Ок, спорить не буду.
PS: ну конечно, что в договоре ГРН, у дилера тоже ведь юристы есть в штате.... но сайтик с своим курсом это не отменяет
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