5 порад покупцям авто в салонах

Додано: Вів 10 бер, 2020 10:37

Что за бред? С каких это пор ДОГОВОР можно составлять в валюте? Ни один оф диллер не позволяет себе таких махинаций, это уголовно наказуемые действия. БОлее того, Вы, как покупатель, спокойно можете фиксировать цену в грн, даже в момент её заказа (иногда до 3 месяцев). При этом, когда курс ползёт вверх - выигрывает покупатель, а когда вниз - диллер. Случаев когда в начале года позаказывали авто, а потом их не хотели покупать, т.к. курс ушёл в низ - сотни.

ЦЕНУ (в грн онли) в договоре можно фиксировать, а можно и НЕ фиксировать - расчитать по курсу НБУ (либо привязанному к нему) на момент получения (или растаможки, или заезда в салон и т.п.) - по Вашему (покупателя) желанию и договорённости с диллером.