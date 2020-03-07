5 порад покупцям авто в салонах

Додано: Вів 10 бер, 2020 19:08

PS: ну конечно, что в договоре ГРН, у дилера тоже ведь юристы есть в штате....

но сайтик с своим курсом это не отменяет

Вот собственно и разобрались.Да, верно, как и того что любой (!) банк ставит свой собственный курс )) Надеюсь, по банкам нет претензий?Оф. диллеры давно уже предупреждают во всех своих прайсах, что цена - примерная. Конкретная цена (в грн) определяется в салоне, когда вы уточнили все-все нюансы покупки (а их часто до сотни набегает). Более того из личного опыта, она может измениться сильно (в моём случае до 21%) в меньшую (!) сторону, если Вы аргументировано разговариваете с представителями салона и чётко можете озвучивать Ваши пожелания.PS: А по поводу советов -отлично всё "раскатал". Статья ниочём и вообще не соответствует действительности текущих автосалонов. Для примера - только прошлом месяце обменял авто с трейином и кредитом за 3 часа не выходя из салона))). Если у Вас не так - посылайте такой салон, конкуренция сейчас - космос.