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5 порад покупцям
авто в салонах

5 порад покупцям авто в салонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:08

PS: ну конечно, что в договоре ГРН, у дилера тоже ведь юристы есть в штате....

Вот собственно и разобрались.
но сайтик с своим курсом это не отменяет

Да, верно, как и того что любой (!) банк ставит свой собственный курс )) Надеюсь, по банкам нет претензий? ;)
Оф. диллеры давно уже предупреждают во всех своих прайсах, что цена - примерная. Конкретная цена (в грн) определяется в салоне, когда вы уточнили все-все нюансы покупки (а их часто до сотни набегает). Более того из личного опыта, она может измениться сильно (в моём случае до 21%) в меньшую (!) сторону, если Вы аргументировано разговариваете с представителями салона и чётко можете озвучивать Ваши пожелания.
PS: А по поводу советов - DONALD отлично всё "раскатал". Статья ниочём и вообще не соответствует действительности текущих автосалонов. Для примера - только прошлом месяце обменял авто с трейином и кредитом за 3 часа не выходя из салона))). Если у Вас не так - посылайте такой салон, конкуренция сейчас - космос.
nikitash
 
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