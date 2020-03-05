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Найпопулярніші причини
звільнення з роботи - дослідження

Найпопулярніші причини звільнення з роботи - дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:59

Найпопулярніші причини звільнення з роботи - дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше українці звільняються з роботи через низький рівень оплати праці, але за умови її підвищення готові залишитися.

Дивися повний текст Найпопулярніші причини звільнення з роботи - дослідження.
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