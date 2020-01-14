Соціальна мережа Twitter тестує функцію, яка дозволить деяким твітам зникати через 24 години.
Дивися повний текст Twitter введе функцію зникнення повідомлень.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:33
Twitter введе функцію зникнення повідомлень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Twitter введе функцію зникнення повідомлень.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:33
Варто було б надати можливість вибирати час зникнення повідомлень - скажімо, від доби до місяця.
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