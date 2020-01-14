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Twitter введе функцію
зникнення повідомлень

Twitter введе функцію зникнення повідомлень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:33

Twitter введе функцію зникнення повідомлень

Пропонуємо до обговорення:
Соціальна мережа Twitter тестує функцію, яка дозволить деяким твітам зникати через 24 години.

Дивися повний текст Twitter введе функцію зникнення повідомлень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:33

Варто було б надати можливість вибирати час зникнення повідомлень - скажімо, від доби до місяця.
augur
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