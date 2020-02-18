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Державні виконавці зможуть
блокувати рахунки боржників

Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22

Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників

Пропонуємо до обговорення:
Мін’юст розширить функції нотаріусів та державних виконавців і дозволить їм накладати арешт на на майно боржника.

Дивися повний текст Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників.
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