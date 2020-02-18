Мін’юст розширить функції нотаріусів та державних виконавців і дозволить їм накладати арешт на на майно боржника.
Дивися повний текст Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22
Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників.
Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22
Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:31
Re: Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:40
Будет отток капитала, "виконавчий напис нотариуса" делается по документам которые нотариус фактически не проверяет. Сейчас мошенники набирут кредитов в МФО и тебя коллектора достают. Полиция разводит руками, а в суд идти несчем так как документы не высылают. Замкнутый круг. А напис нотариуса блокирует все, и суды заваленные делами о незаконном надписи нотариуса. Породокс Украины.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:00
Верно подмечено - в нормальной, а не в той, где черные судебные исполнители и судьи, работают на отжим, по заказам.
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