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Державні виконавці зможуть
блокувати рахунки боржників

Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22

Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників

Пропонуємо до обговорення:
Мін’юст розширить функції нотаріусів та державних виконавців і дозволить їм накладати арешт на на майно боржника.

Дивися повний текст Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22

Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
lex_vicit
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:31

Re: Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників

lex_vicit написав:Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:40

Будет отток капитала, "виконавчий напис нотариуса" делается по документам которые нотариус фактически не проверяет. Сейчас мошенники набирут кредитов в МФО и тебя коллектора достают. Полиция разводит руками, а в суд идти несчем так как документы не высылают. Замкнутый круг. А напис нотариуса блокирует все, и суды заваленные делами о незаконном надписи нотариуса. Породокс Украины.
tnm070853
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:00

  Faceless написав:
lex_vicit написав:Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження

Верно подмечено - в нормальной, а не в той, где черные судебные исполнители и судьи, работают на отжим, по заказам.
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ruvex
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Faceless

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