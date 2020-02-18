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Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22
Пропонуємо до обговорення:
Мін’юст розширить функції нотаріусів та державних виконавців і дозволить їм накладати арешт на на майно боржника.
Дивися повний текст Державні виконавці зможуть блокувати рахунки боржників
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R2
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Додано: Вів 10 бер, 2020 02:22
Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
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lex_vicit
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:31
lex_vicit написав:Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження
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Faceless
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:40
Будет отток капитала, "виконавчий напис нотариуса" делается по документам которые нотариус фактически не проверяет. Сейчас мошенники набирут кредитов в МФО и тебя коллектора достают. Полиция разводит руками, а в суд идти несчем так как документы не высылают. Замкнутый круг. А напис нотариуса блокирует все, и суды заваленные делами о незаконном надписи нотариуса. Породокс Украины.
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tnm070853
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:00
Faceless написав:
lex_vicit написав:Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження
Верно подмечено - в нормальной, а не в той, где черные судебные исполнители и судьи, работают на отжим, по заказам.
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ruvex
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:39
ruvex написав: Faceless написав:
lex_vicit написав:Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження
Верно подмечено - в нормальной, а не в той, где черные судебные исполнители и судьи, работают на отжим, по заказам.
Исполнители сами по себе не работают.
Суд сам по себе не может вынести решение что-то арестовать. Для начала долно быть возбуждено дело.
А вы, я так понимаю, под прикрытием того, что "суды могут отжать по заказу", предлагаете дать возможность преступникам - должникам, мошенникам, прочим, на кого, например, наложен штраф - избегать ответственности.
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Faceless
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:53
Спочатку нада безлад і грабіж людей припинить щоб таке вводить
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:03
R2 написав:
Мін’юст розширить функції нотаріусів та державних виконавців і дозволить їм накладати арешт на на майно боржника.
А зараз типу не може накладати, ага-ага, і всі скирги на банки що на вимогу виконавчої арештовували рахунки - це все голоси з майбутнього.
То що міністр знов недебіл - не дивує. І те що журналісти профільного сайту пишуть не замислюючись та поглядаючи до рота міністра-недебіла - теж не дивує. Нажаль.
Mind the gap.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:03
а если у должника - нет счетов ? или, счёт есть но в оффшоре :)
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Марта
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:19
Faceless написав:
lex_vicit написав:Першим наслідком таких нововведень стане відтік коштів фізичних осіб з банків серед існуючих вкладників та відсутність нових вкладників. Бо зараз і так прибутку від банківських депозитів обмаль, а за таких нововведень взагалі не існує сенсу нести власні гроші до банку. Отже, як і раніше, найбільш надійним захистом власних грошей залишається тільки власний матрац.
Не стане. Можливість накласти арешт на рахунок за рішенням суду є цілком логічним та є в будь-якій нормальній країні. Вплинути воно може хіба на вкладників, на яких ідкрите судове провадження
Читайте уважніше статтю Вашого ж колеги:
Это будет побуждать должника выполнять обязательства, чтобы кредитор получил те средства, на которые он имеет право, по решению суда или по договору, если например была исполнительная надпись нотариуса
У свій час я послав один банк, який наполегливо пропонуаав зміни до договору на обслуговування юрособи, через те, що його юристи якраз серед інших змін закладали собі право банку виконувати такі стягнення на користь кредиторів без судового рішення.
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