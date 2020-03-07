Найбільшу кількість автомобілів зареєстрували у столиці.
Дивися повний текст Скільки українці витратили на нові авто минулого місяця (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:00
Скільки українці витратили на нові авто минулого місяця...
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Дивися повний текст Скільки українці витратили на нові авто минулого місяця (інфографіка).
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