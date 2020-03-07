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Скільки українці витратили на
нові авто минулого місяця...

Скільки українці витратили на нові авто минулого місяця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:00

Скільки українці витратили на нові авто минулого місяця...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшу кількість автомобілів зареєстрували у столиці.

Дивися повний текст Скільки українці витратили на нові авто минулого місяця (інфографіка).
R2
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Низкосортная статистика ни о чём.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:27

"D-класс (4,6-4,75 м) – Skoda Octavia;"

Увольте того кто это написал.
Может ещё клас по обьему движка измерить?
egor6508
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