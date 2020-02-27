Державна митна служба пояснює недонадходження 13 млрд грн до бюджету в січні-лютому зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.
Дивися повний текст Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:48
Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:49
всё верно говорит. Заложили б курс 24, никто б и не вспоминал про таможню
|