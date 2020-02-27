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Нефьодов пояснив провал
митних надходжень до бюджету

Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:48

Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба пояснює недонадходження 13 млрд грн до бюджету в січні-лютому зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Дивися повний текст Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:49

всё верно говорит. Заложили б курс 24, никто б и не вспоминал про таможню
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:47

Вы читаете то, что пишите?
"импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего таможня перечислила в бюджет на $ $0,27 млрд меньше."
Т.е. таможня берет налог в размере 0,27/0,21=129% ? Посмешили, спасибо))
Если бы таможня всю мзду, которую взымает в карман, отдавала в бюджет, то сумма таможенных поступлений была бы в 2-3 раза больше. НАБУ, ау))
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:01

А перед Альпериным уже извинились ? ;)
Igorten
 
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