Державна митна служба пояснює недонадходження 13 млрд грн до бюджету в січні-лютому зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.
Дивися повний текст Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:48
Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:49
всё верно говорит. Заложили б курс 24, никто б и не вспоминал про таможню
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:47
Вы читаете то, что пишите?
"импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего таможня перечислила в бюджет на $ $0,27 млрд меньше."
Т.е. таможня берет налог в размере 0,27/0,21=129% ? Посмешили, спасибо))
Если бы таможня всю мзду, которую взымает в карман, отдавала в бюджет, то сумма таможенных поступлений была бы в 2-3 раза больше. НАБУ, ау))
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:38
Re: Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету
Верю, верю и в курс и в бюджет, а вот в уменьшение импорта - нет не верю. Зашёл сегодня в строительный магазин,та там даже цемент импортный, турецкий и стоит дешевле украинского. Со слов продавца и качество лучше чем у украинского и упаковка... В продуктовом, даже картошка импортная. Так что сказку про уменьшилось рассказывать не нужно.
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:18
Я думаю Нефедов за ещё несколько факторов. А касательно, им назначеных руководителей.
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