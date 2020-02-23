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У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії COVID-19 на світову економіку.
Дивися повний текст У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а світовий ВВП втратить $2,4 трлн - Business Insider
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:27
Та ну, бред какойто...
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