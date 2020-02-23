Вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії COVID-19 на світову економіку.
Дивися повний текст У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а світовий ВВП втратить $2,4 трлн - Business Insider.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:27
У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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Дивися повний текст У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а світовий ВВП втратить $2,4 трлн - Business Insider.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33
Я бы не сказал. Это мина заражения с часовой задержкой. И перед тем как она взорвется в носителе, она заражает окружающих.
В математике это можно назвать геометрической прогрессией.
У нас много прибамбасов для искусственной вентиляции легких?
Ну вот представьте что завтра их нужно будет иметь тысячу.
Грипп можно вылечить антибиотиком, а когда антибиотиков нет, то люди будут умирать миллионами. Просто вместо антибиотиков человечеству сегодня необходима массовая искусственная вентиляция легких.
Где их брать?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:51
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