Вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії COVID-19 на світову економіку.
Дивися повний текст У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а світовий ВВП втратить $2,4 трлн - Business Insider.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:27
У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а світовий ВВП втратить $2,4 трлн - Business Insider.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33
Я бы не сказал. Это мина заражения с часовой задержкой. И перед тем как она взорвется в носителе, она заражает окружающих.
В математике это можно назвать геометрической прогрессией.
У нас много прибамбасов для искусственной вентиляции легких?
Ну вот представьте что завтра их нужно будет иметь тысячу.
Грипп можно вылечить антибиотиком, а когда антибиотиков нет, то люди будут умирать миллионами. Просто вместо антибиотиков человечеству сегодня необходима массовая искусственная вентиляция легких.
Где их брать?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:51
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:09
Вы малиновым вареньем лечитесь?
Лично меня противовирусные не торкают, даже хваленые российские Орбидолы, только Азимед 500 двойной курс. Иначе на уши сильно дает. А кто любит неделю помирать при температуре 39, тот может лечиться чем угодно. Не запрещается.
И это. Когда там в последний раз вам или вашим родным врачи диагностировали грипп? Наверное еще при совке. Типа, видишь суслика? Нет. А он есть.
Да и помнится витамин С выписывали, да побольше. Типа что то там поднимется в иммунитете. Поднимется, у дедушки.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:13
p_a_l Грипп лечится противовирусными препаратами, а возможные осложнения после него (например, ваш отит) - антибиотиками.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:23
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек,
в 91м Было 52 стало - 37
Вопрос другой:
Когда это "вирус" можно будет изгнать с Украины?
Или в конечном итоге когда можно начать её лечение?
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:59
только вот от самих противовирусных препаратов побочка мама не горюй (я имею в виду реальные противовирусные, а не фуфломицины а-ля арбидол). А так да согласен - антибиотики при грипе - делают только хуже, ведь организм тратит ресурсы еще и на выведение из организма далеко не полезных препаратов. Вот когда начинаются осложнения - тогда да - антибиотики польза.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
|