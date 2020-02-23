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У кращому разі від коронавірусу
загине 15 млн осіб, а...

У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:27

У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...

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Вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії COVID-19 на світову економіку.

Дивися повний текст У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а світовий ВВП втратить $2,4 трлн - Business Insider.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:27

Та ну, бред какойто...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33

  panzershreck1921 написав:Та ну, бред какойто...

Я бы не сказал. Это мина заражения с часовой задержкой. И перед тем как она взорвется в носителе, она заражает окружающих.
В математике это можно назвать геометрической прогрессией.
У нас много прибамбасов для искусственной вентиляции легких?
Ну вот представьте что завтра их нужно будет иметь тысячу.
Грипп можно вылечить антибиотиком, а когда антибиотиков нет, то люди будут умирать миллионами. Просто вместо антибиотиков человечеству сегодня необходима массовая искусственная вентиляция легких.
Где их брать?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:39

p_a_l Грип не лікується антибіотиками.
andrewlotar1990
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:51

  p_a_l написав:
  panzershreck1921 написав:Та ну, бред какойто...

...
Грипп можно вылечить антибиотиком,
...

Бред. Остальное, судя по "началу", даже читать не стоит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:09

  _hunter написав:
  p_a_l написав:
  panzershreck1921 написав:Та ну, бред какойто...

...
Грипп можно вылечить антибиотиком,
...

Бред. Остальное, судя по "началу", даже читать не стоит.

Вы малиновым вареньем лечитесь?
Лично меня противовирусные не торкают, даже хваленые российские Орбидолы, только Азимед 500 двойной курс. Иначе на уши сильно дает. А кто любит неделю помирать при температуре 39, тот может лечиться чем угодно. Не запрещается.
И это. Когда там в последний раз вам или вашим родным врачи диагностировали грипп? Наверное еще при совке. Типа, видишь суслика? Нет. А он есть.
Да и помнится витамин С выписывали, да побольше. Типа что то там поднимется в иммунитете. Поднимется, у дедушки.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:13

p_a_l Грипп лечится противовирусными препаратами, а возможные осложнения после него (например, ваш отит) - антибиотиками.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:23

В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек,

в 91м Было 52 стало - 37

Вопрос другой:
Когда это "вирус" можно будет изгнать с Украины?
Или в конечном итоге когда можно начать её лечение?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:59

  warlamp написав:p_a_l Грипп лечится противовирусными препаратами, а возможные осложнения после него (например, ваш отит) - антибиотиками.

только вот от самих противовирусных препаратов побочка мама не горюй (я имею в виду реальные противовирусные, а не фуфломицины а-ля арбидол). А так да согласен - антибиотики при грипе - делают только хуже, ведь организм тратит ресурсы еще и на выведение из организма далеко не полезных препаратов. Вот когда начинаются осложнения - тогда да - антибиотики польза.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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