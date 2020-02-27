У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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galex_184 написав:Думаю Сорос и Ко, запустили очередную разводку всего мира- "коронавирус"!!! Бредятина полнейшая,ничем не отличается от вируса гриппа,только названием,которое,благодаря проплаченным СМИ у всех на слуху! Если публиковать данные по гриппу, то и смертей и заболевших в десятки раз больше! Но...не публикуют, а почему - НЕПРОПЛАЧЕНО! А для чего "разводка", а чтобы мнительные и запуганные СМИ люди, а таких миллионы, чуть сопли потекут, платили тысячи за анализы отчего это от гриппа или того же гриппа,названного для нагнетания страха, коронавирусом. Кроме того, "свечной" заводик по производству тест-систем на коронавирус заработал, наконец-то,на полную катушку. Вот и вся история с так называемым коронавирусом!!!
Смертность и заразность коронавируса в несколько раз выше вируса гриппа. То есть все цифры по гриппу, о которых вы пишите, можно смело будет через некоторое время умножать в несколько раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.