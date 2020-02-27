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У кращому разі від коронавірусу
загине 15 млн осіб, а...

У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:32

Re: У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...

galex_184 написав:Думаю Сорос и Ко, запустили очередную разводку всего мира- "коронавирус"!!! Бредятина полнейшая,ничем не отличается от вируса гриппа,только названием,которое,благодаря проплаченным СМИ у всех на слуху! Если публиковать данные по гриппу, то и смертей и заболевших в десятки раз больше! Но...не публикуют, а почему - НЕПРОПЛАЧЕНО! А для чего "разводка", а чтобы мнительные и запуганные СМИ люди, а таких миллионы, чуть сопли потекут, платили тысячи за анализы отчего это от гриппа или того же гриппа,названного для нагнетания страха, коронавирусом. Кроме того, "свечной" заводик по производству тест-систем на коронавирус заработал, наконец-то,на полную катушку. Вот и вся история с так называемым коронавирусом!!!


Смертность и заразность коронавируса в несколько раз выше вируса гриппа.
То есть все цифры по гриппу, о которых вы пишите, можно смело будет через некоторое время умножать в несколько раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:36

Re: У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...

  galex_184 написав:Вот и вся история с так называемым коронавирусом!!!

Есть еще плюсы: Не целовать иконы, закрыть храмы! Что происходит в церквях мира в связи с коронавирусом
https://seraphim.com.ua/seraphim/religi ... onavirusom

Гельминтов тоже меньше распространят.Умнеют люди помаленьку
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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