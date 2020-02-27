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У кращому разі від коронавірусу
загине 15 млн осіб, а...

У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:32

Re: У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...

galex_184 написав:Думаю Сорос и Ко, запустили очередную разводку всего мира- "коронавирус"!!! Бредятина полнейшая,ничем не отличается от вируса гриппа,только названием,которое,благодаря проплаченным СМИ у всех на слуху! Если публиковать данные по гриппу, то и смертей и заболевших в десятки раз больше! Но...не публикуют, а почему - НЕПРОПЛАЧЕНО! А для чего "разводка", а чтобы мнительные и запуганные СМИ люди, а таких миллионы, чуть сопли потекут, платили тысячи за анализы отчего это от гриппа или того же гриппа,названного для нагнетания страха, коронавирусом. Кроме того, "свечной" заводик по производству тест-систем на коронавирус заработал, наконец-то,на полную катушку. Вот и вся история с так называемым коронавирусом!!!


Смертность и заразность коронавируса в несколько раз выше вируса гриппа.
То есть все цифры по гриппу, о которых вы пишите, можно смело будет через некоторое время умножать в несколько раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:36

Re: У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...

  galex_184 написав:Вот и вся история с так называемым коронавирусом!!!

Есть еще плюсы: Не целовать иконы, закрыть храмы! Что происходит в церквях мира в связи с коронавирусом
https://seraphim.com.ua/seraphim/religi ... onavirusom

Гельминтов тоже меньше распространят.Умнеют люди помаленьку
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:16

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:...
Грипп можно вылечить антибиотиком,
...

Бред. Остальное, судя по "началу", даже читать не стоит.

Вы малиновым вареньем лечитесь?
Лично меня противовирусные не торкают, даже хваленые российские Орбидолы, только Азимед 500 двойной курс. Иначе на уши сильно дает. А кто любит неделю помирать при температуре 39, тот может лечиться чем угодно. Не запрещается.
И это. Когда там в последний раз вам или вашим родным врачи диагностировали грипп? Наверное еще при совке. Типа, видишь суслика? Нет. А он есть.
Да и помнится витамин С выписывали, да побольше. Типа что то там поднимется в иммунитете. Поднимется, у дедушки.

Просто вопиющая безграмотность. Еще раз: антибиотики на вирусы не действуют _вообще_. Поэтому каким боком "меня противовирусные не торкают" лепится к "только Азимед" -- к антибиотику -- вопрос.
Но таки да -- "тот может лечиться чем угодно. Не запрещается." -- смысла особого от такого лечения нет, но и окружающим от этого особо хуже не будет.
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