У кращому разі від коронавірусу загине 15 млн осіб, а...
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galex_184 написав:Думаю Сорос и Ко, запустили очередную разводку всего мира- "коронавирус"!!! Бредятина полнейшая,ничем не отличается от вируса гриппа,только названием,которое,благодаря проплаченным СМИ у всех на слуху! Если публиковать данные по гриппу, то и смертей и заболевших в десятки раз больше! Но...не публикуют, а почему - НЕПРОПЛАЧЕНО! А для чего "разводка", а чтобы мнительные и запуганные СМИ люди, а таких миллионы, чуть сопли потекут, платили тысячи за анализы отчего это от гриппа или того же гриппа,названного для нагнетания страха, коронавирусом. Кроме того, "свечной" заводик по производству тест-систем на коронавирус заработал, наконец-то,на полную катушку. Вот и вся история с так называемым коронавирусом!!!
Смертность и заразность коронавируса в несколько раз выше вируса гриппа. То есть все цифры по гриппу, о которых вы пишите, можно смело будет через некоторое время умножать в несколько раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
p_a_l написав:... Грипп можно вылечить антибиотиком, ...
Бред. Остальное, судя по "началу", даже читать не стоит.
Вы малиновым вареньем лечитесь? Лично меня противовирусные не торкают, даже хваленые российские Орбидолы, только Азимед 500 двойной курс. Иначе на уши сильно дает. А кто любит неделю помирать при температуре 39, тот может лечиться чем угодно. Не запрещается. И это. Когда там в последний раз вам или вашим родным врачи диагностировали грипп? Наверное еще при совке. Типа, видишь суслика? Нет. А он есть. Да и помнится витамин С выписывали, да побольше. Типа что то там поднимется в иммунитете. Поднимется, у дедушки.
Просто вопиющая безграмотность. Еще раз: антибиотики на вирусы не действуют _вообще_. Поэтому каким боком "меня противовирусные не торкают" лепится к "только Азимед" -- к антибиотику -- вопрос. Но таки да -- "тот может лечиться чем угодно. Не запрещается." -- смысла особого от такого лечения нет, но и окружающим от этого особо хуже не будет.