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Російський рубль і акції
нафтовиків різко впали

Російський рубль і акції нафтовиків різко впали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:44

Російський рубль і акції нафтовиків різко впали

Пропонуємо до обговорення:
Російський фондовий ринок відкрився різким зниженням котирувань. О 09:03 за Києвом індекс Московської біржі впав на 10,4% до рівня 2435,62 пункту.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:45

нефть дешевеет, а бензин нет!
наверное бензин производят из воды, она каждый год дорожает!
kostyanych1984
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