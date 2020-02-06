Російський фондовий ринок відкрився різким зниженням котирувань. О 09:03 за Києвом індекс Московської біржі впав на 10,4% до рівня 2435,62 пункту.
Дивися повний текст Російський рубль і акції нафтовиків різко впали.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:44
Російський рубль і акції нафтовиків різко впали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський рубль і акції нафтовиків різко впали.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:45
нефть дешевеет, а бензин нет!
наверное бензин производят из воды, она каждый год дорожает!
Зараз переглядають цей форум: _hunter, KML, nikitash, vitaliy_berdinskikh, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|