Російський фондовий ринок відкрився різким зниженням котирувань. О 09:03 за Києвом індекс Московської біржі впав на 10,4% до рівня 2435,62 пункту.
Дивися повний текст Російський рубль і акції нафтовиків різко впали.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:44
Російський рубль і акції нафтовиків різко впали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський рубль і акції нафтовиків різко впали.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:45
нефть дешевеет, а бензин нет!
наверное бензин производят из воды, она каждый год дорожает!
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06
Это уже обсуждали много раз... Трейдеры закупают нефть/бенз по сделкам с заранее фиксированной оплатой. Много закуплено впрок и еще будет поставлено по прежним сделкам. Пока не продадут основные запасы по старым ценам, а это 1-2-3 месяца, пока новых цен ждать бесполезно... Да, движение на понижение будет, но ждать обвала не стоит.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:55
Watcher
Але от що цікаво - при подорожчанні нафти або падінні курсу гривні пальне на АЗС дорожчає протягом декількох днів. А от зворотній процес (при падінні ціни на нафту) ЧОМУСЬ в рази повільніший! АМКУ в курсі, але якось знаходять спільну мову... А тут ще й посівна + РФ з Білоруссю спільну мову щодо ціни на нафту знайти не хочуть - тобто соляра може взагалі здорожчати за ринковим законом про попит/пропозицію!
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:12
На момент
Индекс Мосбиржи 2595,69
Кроме того 5 тыс. Газпрома, купленные по 163 и проданные по 183 рубля за акцию, принесли сегодня неплохой доход.
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