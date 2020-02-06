RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Російський рубль і акції
нафтовиків різко впали

Російський рубль і акції нафтовиків різко впали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:44

Російський рубль і акції нафтовиків різко впали

Пропонуємо до обговорення:
Російський фондовий ринок відкрився різким зниженням котирувань. О 09:03 за Києвом індекс Московської біржі впав на 10,4% до рівня 2435,62 пункту.

Дивися повний текст Російський рубль і акції нафтовиків різко впали.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93935
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:45

нефть дешевеет, а бензин нет!
наверное бензин производят из воды, она каждый год дорожает!
kostyanych1984
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06

  kostyanych1984 написав:нефть дешевеет, а бензин нет!

Это уже обсуждали много раз... Трейдеры закупают нефть/бенз по сделкам с заранее фиксированной оплатой. Много закуплено впрок и еще будет поставлено по прежним сделкам. Пока не продадут основные запасы по старым ценам, а это 1-2-3 месяца, пока новых цен ждать бесполезно... Да, движение на понижение будет, но ждать обвала не стоит. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:55

Watcher
Але от що цікаво - при подорожчанні нафти або падінні курсу гривні пальне на АЗС дорожчає протягом декількох днів. А от зворотній процес (при падінні ціни на нафту) ЧОМУСЬ в рази повільніший! ;) АМКУ в курсі, але якось знаходять спільну мову... А тут ще й посівна + РФ з Білоруссю спільну мову щодо ціни на нафту знайти не хочуть - тобто соляра може взагалі здорожчати за ринковим законом про попит/пропозицію!
lerook
 
Повідомлень: 22
З нами з: 23.02.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:12

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Російський фондовий ринок відкрився різким зниженням котирувань. О 09:03 за Києвом індекс Московської біржі впав на 10,4% до рівня 2435,62 пункту.

Дивися повний текст Російський рубль і акції нафтовиків різко впали.

На момент
Индекс Мосбиржи 2595,69
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Кроме того 5 тыс. Газпрома, купленные по 163 и проданные по 183 рубля за акцию, принесли сегодня неплохой доход.
Волгарь
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції Tesla обвалилися на 17%
R2 » Чет 06 лют, 2020 17:20
3 297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 10:49
adikali
Під Радою проходять акції проти ухвалення закону про...
R2 » Чет 06 лют, 2020 10:48
3 247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 13:29
mvi
Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів...
R2 » Сер 05 лют, 2020 11:14
2 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 11:43
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6547)
10.03.2020 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.