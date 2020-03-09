RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення пенсій підірвало
бюджет Пенсійного фонду -...

Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:00

Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла голова Державної казначейської служби (ГКС) Тетяна Слюз.

Дивися повний текст Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду - Держказначейство.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93932
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:00

Зерехформы на марше или как там Медвед говорил - денег нет, но вы держитесь!))
mvi
 
Повідомлень: 78
З нами з: 07.11.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04

А зе сказал- денег нет и не будет!
xytor59
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:08

..тоже мне новость.. у них, как в том анекдоте: ПФУ было бы крайне выгоднее сейчас отправить всех пенсионеров в на китайские курорты "отдохнуть, подлечиться.."...
maestro71
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 09.09.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:15

А захмарні зарплати різній під...сні , випадково не вплинули на економіку ? І знову винні прості громадяни з мізерною пенсією... Зе- знову всіх зробили.
vsh60909
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:17

Re: Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...

Вот, Порох! )))
Renee
 
Повідомлень: 107
З нами з: 22.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент
R2 » Пон 09 бер, 2020 11:38
8 664
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 11:33
Конрад Карлович
Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року
R2 » П'ят 06 бер, 2020 13:03
2 376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:35
tborisova1
Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає
R2 » Сер 04 бер, 2020 19:47
2 525
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 11:43
vovey89

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16349)
10.03.2020 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.