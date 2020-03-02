Про це розповіла голова Державної казначейської служби (ГКС) Тетяна Слюз.
Дивися повний текст Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду - Держказначейство.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:00
Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду - Держказначейство.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:00
Зерехформы на марше или как там Медвед говорил - денег нет, но вы держитесь!))
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:08
..тоже мне новость.. у них, как в том анекдоте: ПФУ было бы крайне выгоднее сейчас отправить всех пенсионеров в на китайские курорты "отдохнуть, подлечиться.."...
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:15
А захмарні зарплати різній під...сні , випадково не вплинули на економіку ? І знову винні прості громадяни з мізерною пенсією... Зе- знову всіх зробили.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:17
Re: Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
Вот, Порох! )))
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:18
нехай спочатку розберуться з захмарними зарплатами чиновників і будуть гроші для пенсійного фонду
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:24
Зачем? Украина для миллионеров, которые будут миллиардерами.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:58
Это сайт для обсуждения финансовых новостей или место сбора порохоботов?Большинство комментартев вообще не по теме.
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