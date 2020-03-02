Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...

а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49
а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46
Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52
При солидарной пенсионной системе? Попробуйте посчитать размер отчислений в ПФ, которые позволят ПФ аккумулировать свободные средства и инвестировать их в ценные бумаги в украинских условиях
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