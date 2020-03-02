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Підвищення пенсій підірвало
бюджет Пенсійного фонду -...

Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49

а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46

Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52

  mapamapa написав:Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!



При солидарной пенсионной системе? Попробуйте посчитать размер отчислений в ПФ, которые позволят ПФ аккумулировать свободные средства и инвестировать их в ценные бумаги в украинских условиях

Экономический форум ... :(
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