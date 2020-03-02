а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49
а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46
Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52
При солидарной пенсионной системе? Попробуйте посчитать размер отчислений в ПФ, которые позволят ПФ аккумулировать свободные средства и инвестировать их в ценные бумаги в украинских условиях
Экономический форум ...
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:27
Re: Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
- Прибыльные Гос предприятия банкротят для приХватизации, прибыльные продают,... а крайние пенсы?
Парализовали всю промышленность, всё стало, даже доменные печи тушат,...
И гле Вы только такого "Гапона" в Афтора пасквелий по экономике Государства нашли?
Эти продаватели не знают, что в Государстве деньги "зарабатывают", а не продают Государство, его экономические, военные, политические, стратегические, промышленные, ископаемые, ... - "ИНТЕРЕСЫ" .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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