Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...

Додано: Вів 10 бер, 2020 20:27

- Прибыльные Гос предприятия банкротят для приХватизации, прибыльные продают,... а крайние пенсы?

Парализовали всю промышленность, всё стало, даже доменные печи тушат,...



И гле Вы только такого "Гапона" в Афтора пасквелий по экономике Государства нашли?

Эти продаватели не знают, что в Государстве деньги "зарабатывают", а не продают Государство, его экономические, военные, политические, стратегические, промышленные, ископаемые, ... - "ИНТЕРЕСЫ" .

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.