Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...

а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49
а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46
Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52
При солидарной пенсионной системе? Попробуйте посчитать размер отчислений в ПФ, которые позволят ПФ аккумулировать свободные средства и инвестировать их в ценные бумаги в украинских условиях
Экономический форум ...
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:42
Странная новость, как можно подорвать бюджет организации, которая вечно в минусе.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:48
Какое повышение? Моей маме добавили раз токо 100 с чем-то гривен за последний год, папе, вообще, ничего не добавили. Разве что 38-летним ментам-пенсионерам.
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58
Тут багато кажуть про захмарну зарплатню топ-чиновників. Нагадую перед місцевими виборами можуть додати десь гривень 100-200. А як не буде виборів так і "індексацій" не буде. По-друге за законом усі знають, що пенсія встановлюється на рівні 40% від заробітної плати, та коефіцієнту середньої по країні. Ось і рахуйте. Вчора бачив по телебаченню, як мітингували на Кіровоградщині шахтарі, розраховуючи на 1500-2000 гривень прибавки до пенсії. Що казати вже про людей, що 40 років пропрацювали, як моя мати. Наприклад, так в них є спеціальне законодавство, що визначає розмір доплат та інше. Багато хто з таких вже стали як прокурори, "мєнти" та судді. Розуміння доплат за ризик є.
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