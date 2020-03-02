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Підвищення пенсій підірвало
бюджет Пенсійного фонду -...

Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49

а зарплати кобєлєва, вітренка та інших земіністрів не рахувала?
а 5,5 млрд доларів вкрадених коломойським не пішли з бюджету?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46

Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52

  mapamapa написав:Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!



При солидарной пенсионной системе? Попробуйте посчитать размер отчислений в ПФ, которые позволят ПФ аккумулировать свободные средства и инвестировать их в ценные бумаги в украинских условиях

Экономический форум ... :(
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:42

Странная новость, как можно подорвать бюджет организации, которая вечно в минусе.
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:48

Какое повышение? Моей маме добавили раз токо 100 с чем-то гривен за последний год, папе, вообще, ничего не добавили. Разве что 38-летним ментам-пенсионерам.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:21

Ні розуму,ні честі, ні совісті.
Далі буде....
bmwobam
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58

Тут багато кажуть про захмарну зарплатню топ-чиновників. Нагадую перед місцевими виборами можуть додати десь гривень 100-200. А як не буде виборів так і "індексацій" не буде. По-друге за законом усі знають, що пенсія встановлюється на рівні 40% від заробітної плати, та коефіцієнту середньої по країні. Ось і рахуйте. Вчора бачив по телебаченню, як мітингували на Кіровоградщині шахтарі, розраховуючи на 1500-2000 гривень прибавки до пенсії. Що казати вже про людей, що 40 років пропрацювали, як моя мати. Наприклад, так в них є спеціальне законодавство, що визначає розмір доплат та інше. Багато хто з таких вже стали як прокурори, "мєнти" та судді. Розуміння доплат за ризик є.
dimich091
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  #<12
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