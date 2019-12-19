RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення пенсій підірвало
бюджет Пенсійного фонду -...

Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:13

  mapamapa написав:Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
Эти С..., и вкладывают, наши деньги. И зарабатывают миллиарды для себя
q-z3332020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:50

Так немає ж грошей для пенсіонерів. Навіщо вони їм? І так ні на що не вистачає, нехай діти допомагають, ящо можуть.
GEraIW
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 19 гру, 2019 09:10
32 4953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 10:45
silver_arrow_ua
В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року
R2 » Сер 11 бер, 2020 06:53
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 11:55
ponura52
Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало... 1, 2
R2 » Пон 02 бер, 2020 20:54
11 678
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 13:54
i_fav49

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18021)
12.03.2020 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.