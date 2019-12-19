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Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:13
mapamapa написав:
Пенсионный фонд должен вкладывать деньги а не держать просто в банке!!!
Покупка акций которые дают зарабатывать милиарды!!!!
Эти С..., и вкладывают, наши деньги. И зарабатывают миллиарды для себя
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q-z3332020
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:50
Так немає ж грошей для пенсіонерів. Навіщо вони їм? І так ні на що не вистачає, нехай діти допомагають, ящо можуть.
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GEraIW
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