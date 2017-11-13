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АМКУ очікує падіння цін на
бензин в українських АЗС

АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:03

АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС.
R2
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