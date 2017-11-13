|
|
АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93932
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04
Сейчас девальвация гривны все скорректирует
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему