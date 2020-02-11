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За борги по комуналці у
українця забрали автомобіль і...

За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:42

За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...

Пропонуємо до обговорення:
В українця, який заборгував за комуналку 15 тисяч гривень, конфіскували авто і продали його на аукціоні. Це сталося у Миколаївській області.

Дивися повний текст За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і продали його на аукціоні.
R2
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