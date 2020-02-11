В українця, який заборгував за комуналку 15 тисяч гривень, конфіскували авто і продали його на аукціоні. Це сталося у Миколаївській області.
Дивися повний текст За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і продали його на аукціоні.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:42
За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і продали його на аукціоні.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:45
Re: За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...
А у кого нечего брать?
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:25
Значит метлой махать каждое утро, пока долг не отработают, как неплательщики алиментов делают.
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