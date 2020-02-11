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За борги по комуналці у
українця забрали автомобіль і...

За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:42

За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...

Пропонуємо до обговорення:
В українця, який заборгував за комуналку 15 тисяч гривень, конфіскували авто і продали його на аукціоні. Це сталося у Миколаївській області.

Дивися повний текст За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і продали його на аукціоні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:43

И так будет с каждым!!!
d_v_gavriluk
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:45

Re: За борги по комуналці у українця забрали автомобіль і...

А у кого нечего брать?
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:25

Значит метлой махать каждое утро, пока долг не отработают, как неплательщики алиментов делают.
dusenko4
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:10

хороший фейк, пиар акция замечательная. Или владелец Мазды уже выложил по всему ютубу компромат на владельцев "теплоэнерго" и схему прихватизации комунпредприятия?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:48

  GALeon написав:А у кого нечего брать?
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