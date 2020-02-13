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Платіжки за лютий: скільки
кияни заплатять за гарячу...

Платіжки за лютий: скільки кияни заплатять за гарячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:40

Платіжки за лютий: скільки кияни заплатять за гарячу...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни отримають нарахування за опалення і гарячу воду в лютому менші на 26% і на 24%.

Дивися повний текст Платіжки за лютий: скільки кияни заплатять за гарячу воду і тепло (інфографіка).
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Подтверждаю, февральская платежка (Киев) меньше чем за январь, идентична декабрьской (плюс/минус). Но январь - это нечто, при том, что и зимы не было, но платили так, словно морозы были -20!
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