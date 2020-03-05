Італія припиняє виплати за іпотекою через...

Додано: Вів 10 бер, 2020 19:21

Сейчас хлынут домой заробитчане с короновирусом. Давно пора перекрыть все границы с ЕС. Домой пускать только после двух недель нахождения в фильтрационно - карантинных лагерях, расположенных сразу за КПП.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.